بدأت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تفكيك ستاد 974، وذلك بعد انتهاء مهمته في مونديال قطر 2022، حيث أقيمت آخر مبارياته (البرازيل وكوريا الجنوبية) والتي انتهت بفوز السامبا 4-1، في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة.



وتم بناء ستاد 974 الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، من حاويات الشحن، ومن المقرر أن يتم تفكيكه بالكامل وشحنه إلى دولة أخرى عقب نهاية المونديال.. وتعد كل من تونس والسودان والأردن، من بين الدول المرشحة للاستفادة من الملعب المونديالي. وتكلفت دولة قطر 500 مليون دولار من أجل شراء الحاويات لبناء ملعب 974.. واتخذت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قرارا مسبقا بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتفكيك الملعب وإهدائه إلى إحدى الدول النامية.



وتستكمل مباريات البطولة على الملاعب الأخرى، كما أنه بعد انتهاء مباريات الأدوار الإقصائية سيتم تفكيك الملاعب وتقليص عدد المدرجات.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها أن هناك اتجاه للتبرع بستاد 974 إلى المغرب تقديرا لأداء منتخبها في المونديال وتحقيقه إنجازا تاريخيا بالوصول إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية والعربية.