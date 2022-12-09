عبدالعزيز الفضلي



أعادت وزارة التربية قرارات بيع الاجازات الى المناطق التعليمية لمزيد من التدقيق والمراجعة والاعتماد.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن انه بناء على تواصل وتنسيق التربية مع الجهات الرقابية،



بشأن قرارات بيع الاجازات نتج عنها اعادة جميع القرارات بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، مشيرة الى ان ذلك بهدف عرضها اولا على مراقبي شؤون التوظف بالمنطقة التعليمية للتدقيق عليها حسب شروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية.



وأضافت انه بعد اعتمادها من مراقبي شؤون التوظف يتم اعتمادها ايضا من مدير عام المنطقة حسب التفويض الأخير ومن ثم ارسالها إلى لقطاع المالي لاعتمادها من المراقب المالي للصرف.



من جانب آخر، أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا يقضي بتكليف وكيلة الشؤون الإدارية رجاء بوعركي للعمل بأعمال وكيل القطاع القانوني، بالإضافة إلى عملها الأصلي.