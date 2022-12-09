في إطار حرصها على توطين العمل الخيري داخل الكويت، قدمت جمعية النجاة الخيرية خلال العام الحالي مساعدات للأسر المحتاجة استفاد منها 5700 أسرة.



وصرح مدير إدارة المساعدات في جمعية النجاة محمد الخالدي بأن المساعدات تنوعت بين سداد الإيجارات، والمساعدات المالية، وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية وغيرها من المساعدات الأخرى. وفيما يتعلق بمشروع سداد الإيجارات، أوضح أن الجمعية قامت بسداد إيجار 240 أسرة، وأن إجمالي عدد الأشهر التي تم دفعها لهذه الأسر بلغ 1012 شهرا، وذلك ضمن حملة «أبشروا بالخير». كما قدمت مساعدات مالية لـ 802 أسرة، وبطاقات مواد غذائية لمدة 6 أشهر لـ 696 أسرة، حيث تقوم الأسرة من خلال بطاقة المواد الغذائية بشراء احتياجاتها من أحد الأسواق التي تم الاتفاق معها.