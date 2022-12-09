تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بتسمية أحد مرافق الدولة باسم محمد يوسف العدساني.



وقال الشاهين في مقدمة اقتراحه: لقد فقدت الكويت رجلا من رجالاتها الأوفياء وهو المرحوم العم «محمد يوسف العدساني»، رئيس مجلس الأمة الأسبق، الذي ترأس مجلس الأمة بين 1981 و1985، وأصبح رئيس المجلس البلدي بين 1964 و1966.



كما كان، رحمة الله عليه، وزيرا للتخطيط في عام 1976 وعام 1978، ووزيرا للأشغال العامة عام 1978.



وقد ترأس في عام 1949 نادي المعلمين، وأصبح في عام 1951 سكرتيرا لجمعية الإرشاد الإسلامي، كما عمل في الأعوام من 1967 إلى 1976 سفيرا للكويت في السعودية والصومال ولبنان.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«تسمية أحد مرافق الدولة العامة أو شوارعها الرئيسية باسم المرحوم محمد يوسف العدساني، تقديرا لأدواره الوطنية الرسمية والأهلية الكبيرة والاستثنائية.