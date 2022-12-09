رفع درجة طالب



بالنسبة لنا نحن المدرسين، هل يجوز ان نرفع درجة طالب وهو في الحقيقة لا يستحق هذه الدرجة وبصراحة هذا يحدث بيننا نحن الذين نصحح الامتحانات، وأنا في الواقع أعمل ذلك؟



٭ المعلم سواء أكان في مدرسته او جامعته او اي مجال تربوي آخر هو أمين على وظيفته مثله مثل القاضي أمين علي اقامة الحق والعدل، فلا يجوز له ولا يحل له أن يعطي طالبا لا يستحق درجة معينة ويرفع درجاته دون مبرر من مراجعته لورقته ومعرفته بكفاءته وقدراته، كما لا يحل له أن ينقص من درجات طالب استحق الدرجة القصوى العليا فهذه قدرات وكفاءات، والامتحان مقصود منه تصفية الضعيف من القوي، والراسب من الناجح، والمتفوق من غيره، وإلا ما فائدة الامتحان. فإن لم يلتزم المعلم بإعطاء كل ذي حق حقه خضوعا لواسطة او معرفة او ضغوط او استجابة لفئته او جماعته او قبيلته ونحو ذلك فقد أثم لخيانته للأمانة.



القهوة بمسحوق الذهب



توجد محلات فاخرة تضع لك في القهوة او الشاي او الايس كريم مسحوقا من الذهب فهل هذا حلال او محرم؟



٭ وضع الذهب او مسحوق الذهب في القهوة او الشاي او الآيس محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل او الشرب في آنية الذهب والفضة فروى مسلم في صحيحه عن ام سلمة رضي الله عنها: «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». وروى البخاري عن حذيفة قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم (أي للكفار) في الدنيا ولنا في الآخرة».



ولعل علة التحريم استخدام الذهب والفضة في غير غرضهما الأساس وهو ان يكونا أثمانا؛ ولما فيه من كسر قلوب الفقراء وهذا الأخير موجود في وضع الذهب في الشراب قهوة او غيرها، وايضا هذا فيه تضييع المال، وفيه اسراف ما دام المسحوق او غيره قيمة. علما بأن الفقهاء من أجاز ذلك بشرط ا ن يكون الذهب دهانا بحيث اذا عرض على النار لا يسقط منه شيء.



شراء كلية



ما حكم الشرع فيمن ساعد محتاجا مضطرا إلى شراء «كلية» وهو فقير لا يستطيع دفع المبلغ لأن الكلى عنده توقفت عن العمل وهل يجوز مساعدته في ذلك وهل علينا اثم؟



٭ يجوز للمريض دفع المال للحصول على كلية اذا لم يجد من يتبرع له فحاله حال ضرورة ويجوز حينئذ مساعدته على الحصول على كلية وهذا من خير الصدقات لأنه قد يكون سببا في نجاة انسان وهو صدقة جارية وان كان من حرج شرعي فهو على من باع والله اعلم بحاله وظرفه.



ضرورة الموالاة



شاهدت في الموبايل شيخا يجيب عن سؤال انه شخص يستخدم المنشفة كلما ينتهي من عضو في الوضوء ينشفه فكان الجواب ان الوضوء غير صحيح لأن من شرط الوضوء الموالاة، وعليك اعادة الصلاة فهل هذا صحيح؟



٭ تنشيف اعضاء الوضوء، الوضوء صحيح لا شك في هذا لأن الموالاة لم تنقطع فيغسل عضوا ثم الذي بعده ولكن هذا من التكلف ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالوضوء صحيح وعليه ان ينشف بعد الانتهاء من الوضوء.