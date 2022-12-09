كشفت الفنانة يسرا أنه لا صحة للأخبار التي انتشرت مؤخرا حول توقف مسلسلها الدرامي الرمضاني الجديد «حمدالله على السلامة»، مؤكدة أنها ستبدأ تصوير مسلسلها الجديد عقب عودتها إلى القاهرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان البحر الأحمر بجدة.



وأكد مصدر داخل شركة «العدل غروب»، حسب مجلة «لها»، أن الشركة استقرت على خوض يسرا السباق الدرامي الرمضاني المقبل بعد أن أثيرت أقاويل عن انسحابها من المشاركة في دراما رمضان، لافتا إلى أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة، حيث قرر المنتج جمال العدل أن يبدأ التصوير 15 الجاري كحد أقصى لبدء أول مشاهد المسلسل والذي اختار له صناعه عنوان «حمدالله على السلامة»، كاسم مبدئي.



مسلسل «حمدالله على السلامة» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب يسرا على رأسهم محمد ثروت وشيماء سيف.