تناول الكثير من الأطعمة «الفائقة المعالجة» يمكن أن يضر الدماغ



أفاد فريق من الباحثين بأن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الفائقة المعالجة قد يسهم في تدهور الدماغ.

وتحتوي الأطعمة الفائقة المعالجة على الكثير من المكونات المضافة وغير الصحية، مثل السكر والملح والدهون والألوان الاصطناعية والمواد الحافظة.



وتشمل الأمثلة الوجبات المجمدة والمشروبات الغازية والنقانق واللحوم الباردة والوجبات السريعة والكعك والوجبات الخفيفة المالحة.

وقد تم ربط هذه الأطعمة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة، والآن ربطها باحثون من البرازيل بخطر أكبر يتمثل في تراجع القدرات العقلية.



ولم تستطع الدراسة إثبات السبب والنتيجة. ومع ذلك، فإن «التدهور المعرفي يمكن أن يكون نتيجة آفات الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، أو انخفاض حجم المخ أو حتى الالتهاب الجهازي الناجم عن استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة»، وفقا لناتاليا غوميز غونكالفيس، قائدة الدراسة والباحثة التي تعمل في قسم علم الأمراض في كلية الطب بجامعة ساو باولو.



وقالت غونكالفيس: «الخيارات الغذائية هي وسيلة قوية للمساعدة في الحفاظ على صحة وظائف الدماغ»، ولم يفت الأوان بعد لإجراء تغييرات صحية.

وأضافت: «منتصف العمر فترة مهمة في الحياة لاعتماد تدابير وقائية من خلال تغيير نمط الحياة، لأن الخيارات التي نتخذها في هذا العمر ستؤثر على سنوات عمرنا حين نكون أكبر سنا».

وتابعت غونكالفيس: «هذا لا يعني أنه حتى كبار السن لن يروا نتائج إذا تبنوا أسلوب حياة أكثر صحة»، لأن «الأبحاث أظهرت مرارا وتكرارا أننا نستفيد من الخيارات الصحية في أي عمر».

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتأكيد ما إذا كان تناول كميات كبيرة من الأطعمة الفائقة المعالجة يؤذي الدماغ بشكل مباشر.



المصدر: «ميديكال إكسبريس»