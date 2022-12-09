محمد الجلاهمة



اتهم مواطن ضابطا برتبة رائد بتهديده بإلحاق الأذى به وإساءة استخدام سلطة والقسوة والاعتداء بالضرب عقب توقيفه وصديقه، مؤكدا أن الضابط هدده باحتجازه داخل النظارة حيث لن يستطيع أحد مساعدته.



وعن التفاصيل، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن مواطنا من مواليد 1994 تقدم الى مخفر الدسمة وابلغ عن تعرضه للضرب والتهديد من قبل رائد في الداخلية، حيث فوجي بينما كان متوقفا في العاشرة مساء مع صديقه في إحدى الساحات بمنطقة الدسمة بدورية تسكر على سيارتهما من الخلف ونزل منها الرائد وطلب هويتيهما ثم عاد إلى الدورية للاستعلام عنهما.



واضاف المبلغ: رفض الضابط نزولي من السيارة، وبينما كنت في مقعد السائق وإحدى قدمي خارج المركبة عاد الضباط ودفع باب السيارة على رجلي، فنزلت من السيارة واتصلت على الرقابة التفتيش وشرحت لهم ما حدث معي.



وتابع: عقب ذلك طلب الضباط مني التوجه الى مخفر الدسمة، وهناك قابلته مجددا، واذ به يقول «انا اقدر اقطك بالسجن وأنا من علقت النجمة ما أرد على أحد، وروح اسأل عني.. واقدر اقطك يومين بالنظارة محد يدري عنك ولا تطلع».



وسجلت قضية وجار استدعاء الضابط للتحقيق ومعرفة حقيقة الاعتداء والتهديد.