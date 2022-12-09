في ضوء سعي كلية العلوم الإدارية لخلق تعاون مثمر بين شتى القطاعات الحكومية والخاصة في الكويت، وإيمانا من الكلية ‏بأهمية تلك الشراكات ‏للاستعداد لخطة الكويت 2035 للتحول للاقتصاد الرقمي والمعرفي والدفع لمواكبة التطورات الجارية بالعالم، نظم قسم العلاقات العامة والإعلام في كلية العلوم الإدارية ندوة بعنوان «التأمينات الاجتماعية في الكويت» حاضر فيها الباحثون التأمينيون من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أماني الخشان وندى العنزي، وذلك تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العوم الإدارية د.عادل الوقيان وبالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.



بداية، تطرقت الندوة إلى التعريف بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي مؤسسة حكومية ذات ميزانية مستقلة لها شخصية معنوية وتخضع لإشراف وزارة المالية، أنشئت في 1/10/1977 في عهد الشيخ الراحل جابر الأحمد وهدفها الأساسي هو توفير وضمان حياة معيشية كريمة عند التقاعد.



وتناولت كل من الخشان والعنزي دور التأمينات التكافلي في المجتمع وشروط التسجيل في المؤسسة والقوانين والشروط الواجب اتباعها، كما بينتا آلية الاشتراكات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لخدمة مراجعيها عبر شبكة واسعة من الأفرع تغطي جميع محافظات الكويت، فضلا عن توفير معظم معاملات المؤسسة إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي وتطبيق التأمينات ذخر، وتطبيق سهل الحكومي، وأجهزة الخدمة الذاتية، مؤكدتين أن المؤسسة تتطلع إلى تعزيز عملها التأميني ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تمكنها من المحافظة على دورها الريادي في تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين.