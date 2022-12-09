قتل 3 فلسطينيين في عملية اقتحام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تخللتها اشتباكات في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: «استشهد 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها» الذي يضم فصائل فلسطينية مسلحة.



وحددت الوزارة هوية القتلى الـ 3 على أنهم: عطا شلبي (46 عاما) وطارق الدمج (29 عاما) وصدقي زكارنة (29 عاما).



وأكدت حركة «الجهاد» ان مقاتليها خاضوا «اشتباكا عنيفا» مع القوات الإسرائيلية في جنين.



بدورها، أدانت حركة فتح مقتل الفلسطينيين الـ 3، معتبرة ذلك «جريمة إعدام». ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني «في ظل استمرار الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية، واستباحة الدم الفلسطيني».



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية «حساسة» كانت بحوزة جنوده في جنين.



وأضافت الهيئة ان فلسطينيين ينشرون وثائق «حساسة» لخرائط زعم أنها سقطت من جنود الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، مع وجود تفاصيل أحد المطلوبين، مشيرة إلى أن الحادث قيد التحقيق.



وقال إيمانويل فابيان وهو مراسل عسكري لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في تغريدة نشرها على حسابه الموثق على تويتر إن جنديا يبدو أنه أسقط عن طريق الخطأ خريطة في جنين أثناء اقتحام المدينة.