هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية على نظيره الشباب 88-65 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام لكرة السلة، ليرفع الأصفر رصيده إلى 10 نقاط، فيما حصل الشباب على نقطة الخاسر، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.



وفي مواجهة ثانية، تغلب النصر على اليرموك 96-76، ليرفع العنابي رصيده إلى 7 نقاط، متساويا مع اليرموك الذي خرج بنقطة الخاسر فقط.



بسط فريق المدرب برونكو ماكسموفيز أفضليته على فريق الشباب بقيادة عبدالعزيز القلاف مبكرا، حيث تمكن الأصفر من الخروج متقدما في الربع الأول بفارق 7 نقاط (20-13)، وواصل تقدمه في الربع الثاني (27-19)، ليتمكن من إنهاء النصف الأول من المواجهة بفارق 15 نقطة (47-32).



وسعى الشباب لتقليص الفارق في الربع الثالث، لكنه لم يجد الفرصة متاحة، بعدما اصطدم بدفاع قوي من لاعبي القادسية، ليخرج متأخرا أيضا (26-20)، ولم يكن الربع الأخير من المواجهة أفضل من سابقيه، حيث حسمه الاصفر بفارق نقطتين (15-13)، ليخرج بفوز مستحق.