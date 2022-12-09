

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز لكرة اليد، وتجمع بين الكويت والقادسية ولكل منهما 14 نقطة، ويتصدر «العميد» الترتيب بفارق الأهداف. وقبل المباراة المرتقبة تقام مواجهة أخرى في الـ 5.00 بين كاظمة برصيد 3 نقاط وبرقان بـ 7 نقاط.



وتعتبر المواجهة فارقة في مشوار الفريقين للسعي الى الفوز باللقب، خاصة أنهما يتساويان في رصيد النقاط ويتنافسان على صدارة الترتيب منذ بداية الموسم، ومباراة الليلة تعتبر الخط الفاصل لتحديد هوية المرشح الأكبر للقب.



ويعتمد القادسية بقيادة مدربه الصربي بوزو على المحترفين خالد الحاج يوسف وزميله تاكودا الياباني وعدد من اللاعبين المميزين، وفي المقابل يعتمد الكويت بقيادة مدربه أوليفيرا على المحترفين فرانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز الى جانب عناصر محلية جيدة.



من جانب آخر، أعلن نادي النصر عن تعاقده مع اللاعب البحريني علي عبدالقادر رسميا حيث سيشارك مع الفريق في منافسات دوري الدرجة الأولى حتى نهاية الموسم الجاري.