موقف طريف شهدته فعاليات المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء البرازيل وكرواتيا المقرر لها في الـ 6:00 مساء اليوم على ستاد المدينة التعليمية، في انطلاق منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر.



وتواجد فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل في المؤتمر الصحافي، وأثناء حديثه قاطعت تصريحاته قطة، وجلست أمامه على منصة المؤتمر الصحافي وكأنها تعمدت خطف الأضواء منه، لينفجر بعدها اللاعب ضحكا، وكذلك الصحافيون الموجودون بقاعة المؤتمر.



واستمر المشهد حتى قام أحد مسؤولي المنتخب البرازيلي بإبعاد القطة عن المنصة ولكن بطريقة صادمة، حيث حملها ورماها أرضا، وهو ما أصاب فينيسيوس بالدهشة، قبل أن يستكمل بعدها تصريحاته مرة أخرى.



وقال فينيسيوس عن مواطنه نيمار دا سيلفا: «أيقونة، وسعيد باللعب معه».



وعن مدربه في ريال مدريد المخضرم كارلو أنشيلوتي، قال نجم البرازيل الشاب: «أنشيلوتي أعطاني الكثير من النصائح التي ساعدتني لأكون مع منتخب البرازيل، هو بمنزلة والدي».