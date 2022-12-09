استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، في قصر اليمامة بالرياض أمس، في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني للمملكة، وتخللها مشاركته اليوم في «القمة الصينية ـ العربية الأولى»، و«القمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» اللتين تستضيفهما الرياض، إلى جانب اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشكل بمجموعها فرصة استثنائية لتوسيع آفاق التعاون العربي ـ الصيني.



وقد وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى الرياض لترؤس وفد الكويت في القمم الثلاث.



هذا، ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الضيف والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية، فيما أبدى الرئيس الصيني سعادته بزيارة المملكة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.



عقب ذلك، وقّع خادم الحرمين والرئيس جين بينغ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.



وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان استقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض الرئيس الصيني، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.



وعقد ولي العهد والرئيس الصيني لقاء رحب في بدايته بالرئيس الضيف في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر الرئيس الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.



وشهد ولي العهد والرئيس الصيني مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.



وفي مقال افتتاحي نشرته وسائل إعلام سعودية، قال جين بينغ إنه يقوم «بزيارة رائدة» من أجل «تدشين عهد جديد لعلاقات الصين مع العالم العربي ومع دول الخليج العربية والسعودية».