واصلت مبيعات الأسلحة العالمية ارتفاعها للعام السابع على التوالي، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري".

وبلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 شركة في الصناعة 592 مليار دولار في عام 2021، بارتفاع 1.9% مقارنة بالعام السابق.

وتضررت أجزاء كثيرة من صناعة الأسلحة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالوباء، وربما تفاقمت تلك الاضطرابات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الدكتورة "لوسي بيرود سودرو" مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة "سيبري": كنا نتوقع نموًا أكبر في مبيعات الأسلحة في عام 2021 دون مشكلات سلاسل التوريد المستمرة، وأضافت أن شركات الأسلحة الكبيرة والصغيرة أعلنت تأثر مبيعاتها.

وتصدرت الشركة الأمريكية "لوكهيد مارتن" قائمة أكبر شركات الأسلحة في العالم، رغم انخفاض مبيعاتها من السلاح 0.6% مقارنة مع عام 2020 لتصل إلى 60.34 مليار دولار.

هذا وتهيمن الشركات الأمريكية على قائمة أكبر 100 شركة في صناعة الأسلحة من حيث المبيعات، ولكن انخفض إجمالي مبيعات الشركات الأمريكية الأربعين المدرجة في الترتيب إلى 299 مليار دولار.