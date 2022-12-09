أعرب رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" عن قلقه الشديد من انزلاق العالم نحو الركود، موضحًا أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لانتشال العالم من الركود التضخمي، وفقًا لما نقلته "بلومبرج".

وجاءت تلك التصريحات خلال الاجتماع الذي تعقده الصين سنويًا مع رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية وغيرهم.

كما ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" في حديثها الجمعة بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" أن المؤشرات تشير إلى احتمال حدوث مزيد من الانخفاضات في النمو العالمي، وأضافت أن إعادة ضبط الصين لسياساتها بشأن "كوفيد-19" أمر جيد للاقتصاد المحلي وبقية العالم.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع حاليًا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% العام المقبل، بما يمثل تباطؤًا في النمو مقارنة مع 3.2% هذا العام.

ومن ناحية أخرى، أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية "نجوزي أوكونجو إيويالا" إلى أن التجارة تواجه تحديات حقيقية وأن النمو في التجارة يفقد زخمه.

وتوقعت "نجوزي" نمو تجارة السلع العالمية بنسبة 1% فقط في العام المقبل، مقارنة بنمو متوقع عند 3.5% في 2022.



