قالت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية إريكسون في أحدث تقرير لها إنها تتوقع وصول عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس للاتصالات في مختلف أنحاء العالم إلى مليار مشترك بنهاية العام الحالي.

وقالت الشركة إنه خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر الماضيين زاد عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في العالم بنحو 110 ملايين مشترك، ليصل العدد الإجمالي إلى 870 مليون مشترك، وهو ما يعادل نحو ضعف عدد المشتركين في العام الماضي، والذي قدرته الشركة السويدية بنحو 580 مليون مشترك.

وقالت إريكسون إنه إذا وصل عدد المشتركين إلى مليار مشترك بنهاية العام الحالي، فهذا يعني أن شبكات الجيل الخامس حققت المليار مشترك خلال فترة زمنية تقل عامين عن الفترة الزمنية التي احتاجتها شبكات الجيل الرابع للوصول إلى هذا الرقم منذ إطلاقها. وأضافت أن حجم البيانات التي يتم تداولها عبر شبكات الاتصالات حول العالم يتضاعف كل عامين تقريبا.

في الوقت نفسه استمر عدد مشتركي شبكات الجيل الرابع في النمو حيث زاد العدد خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 41 مليون مشترك ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين إلى 2ر5 مليار مشترك بنهاية العام، في حين يصل إجمالي عدد المشتركين في شبكات اتصالات الهاتف المحمول ككل على مستوى العالم إلى 4ر8 مليار مشترك.

ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس بحلول 2028 إلى 5 مليارات مشترك بما يعادل نحو 55% من إجمالي عدد مشتركي شبكات الاتصالات في العالم والمنتظر وصولهم إلى أكثر من 2ر9 مليار مشترك.