صرحت مديرية الغابات بمقاطعة شنشى شمال غربي الصين فى مؤتمر صحفي بأن العدد الإجمالي في جميع أنحاء العالم لطيور أبو منجل المتوج، نوع من الطيور النادرة، ارتفع من سبعة فقط في عام 1981 إلى أكثر من 9000 في الوقت الحاضر.

قال دانغ شوانغ رن، رئيس المديرية إن مساحة موائل هذه الطيور توسعت من أقل من 5 كيلومترات مربعة إلى حوالي 16 ألف كيلومتر مربع، كما توسع نطاق توزيع الطيور النادرة تدريجياً ليشمل جميع المناطق التي كانت تعيش فيها في السابق.

كان طائر أبو منجل المتوج، بقمته الحمراء الشهيرة ومنقاره الأسود الطويل، نوعا من الطيور المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء شرق آسيا وسيبيريا في روسيا، وكان يُعتقد أنه انقرض في الصين حتى تم رصد سبعة طيور برية في محافظة يانغشيان بمقاطعة شانشي في عام 1981، ودفع ذلك الاكتشاف تنظيم عمليات تكاثر الطيور في بيئة مُتحكَّم بها وتعزيز حماية الأنواع من الحيوانات النادرة.

وفي نفس السياق، قال دانغ إن حوالي 7000 من طيور أبو منجل المتوج تعيش حالياً في مقاطعة شانشي.

ومنذ ثمانينيات القرن العشرين، صدَّرت شانشي 14 طائرا من طيور أبو منجل إلى اليابان وجمهورية كوريا، وتم تربية أكثر من 1000 من الطيور في البلدين. ومن المتوقع أن تعود في المستقبل القريب إلى مناطق انتشارها الطبيعية في شرق آسيا، وذلك نتيجة لجهود إطلاق الطيور التدريجي في البيئة البرية في اليابان وكوريا الجنوبية.