تواصل الفنانة وفاء عامر أدوارها الكوميدية في الدراما من خلال تأكيدها الانضمام لأبطال مسلسل (نصي التاني) للفنان علي ربيع الذي انطلق تصويره مؤخرا .

وروجت وفاء عامر ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، للمسلسل ، وكتبت :"مع الفنان الجميل علي ربيع".

وتدور أحداث المسلسل ، الذي يتكون من 10 حلقات، في إطار من الكوميديا والتشويق ، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية .

ويجسد علي ربيع ، الذي يدخل بهذا المسلسل عالم المنصات للمرة الأولى ، دور موظف في بنك، ويتقابل مع فتاة مختلفة كل حلقتين، ويعيش قصة حب معها، حيث يسعى للعثور على نصه الثاني والاستقرار في حياته العاطفية.

ويشارك في بطولة المسلسل ميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، ومحمد محمود، ورنا رئيس، ومحمود البزاوي، وتأليف إياد صالح،وإخراج عمرو صلاح.

وتأتي مشاركة وفاء عامر في هذا المسلسل، بعد دورها بمسلسل " العيلة دي" ، المعروض حاليا، الذي يناقش القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية حيث تعتمد الأحداث بشكل أساسى على الكوميديا التي تأتي من المواقف التى تجمل أفراد العائلة التي تدور حولها قصة العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول دلال الأم التي تجسدها وفاء عامر وتعمل في إحدى الوزارات ولديها 5 أبناء تواجه مع زوجها إسماعيل فرغلى مشاكلهم الاسرية من خلال طرح عدة قضايا إنسانية تحدث بالفعل في المجتمع مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب.

وتجرى أحداث العمل في إطار اجتماعي خفيف حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد ثروت، وإنعام سالوسة، وسارة نور، وإسلام إبراهيم، ويوسف عثمان، وسلوى عثمان، وريهام الشنوانى، وتأليف أماني التونسي وياسمين رفعت، وإخراج أحمد خالد أمين.

وكانت وفاء عامر قد قالت ، في تصريح صحفي ، إنها تقدم الكوميديا التي تعتمد على الموقف غير المفتعلة والحقيقية، لكنها لا تعتبر نفسها ممثلة كوميدية.

وأكدت أنها تجيد تقديم كل الأدوار، وما تقدمه هذا العام مختلف ولا يتشابه مع بعض، وليست لديها مشكلة في ذلك، طالما أنها تختار أدوارها بعناية.