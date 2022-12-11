برج مبارك الكبير بالكويت بين أعلى الناطحات المخطط لبنائها بارتفاع 1000 متر



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن برج مبارك الكبير الذي كان مخططا لبنائه في شبه جزيرة الصبية شمال الكويت ضمن المشروع المعروف باسم مدينة الحرير، كان أقصر الأبراج التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر على قائمة مجلة ميد، حيث سيبلغ ارتفاع هذا البرج نحو 1001 متر.



وقد تم تصميم المبنى من قبل شركة «Eric R Kuhne & Associates» ومقرها لندن، وكان المبنى الذي سيتكون من 234 طابقا محورا لمنطقة تجارية جديدة تبلغ مساحتها 250 كيلومترا مربعا، وقد بدأت دراسته في الأصل عام 2005، ولكن توقف العمل بالمخطط في وقت لاحق.



وأشارت المجلة إلى أن البرج المقترح بناؤه على مشارف مدينة الرياض بارتفاع كيلومترين في المملكة العربية السعودية سيكون أطول مبنى تم النظر فيه على الإطلاق في منطقة اعتادت على الأبراج الضخمة التي تحطم الأرقام القياسية، وبالإضافة إلى هذا البرج، فقد تم اقتراح بناء 6 أبراج يزيد ارتفاعها على 1000 متر في جدة والرياض والكويت ودبي.

ويعتبر برج خليفة في دبي، الذي اكتمل بناؤه في عام 2010، أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 مترا، لكنه برغم ذلك لا يرقى إلى مستوى أعلى خمسة أبراج مخطط لبنائها في دول مجلس التعاون الخليجي.



من بين هذه المشاريع المقترحة مشروع «البرج في خور دبي» الذي خططت له شركة إعمار العقارية بارتفاع 1300 متر. وتوقفت أعمال البناء في المشروع في عام 2019 بعد الانتهاء من العمل على أساسات الهيكل.



ويعتبر برج جدة أكثر الأبراج تقدما والذي يبلغ ارتفاعه 1008 أمتار وسيقام في المملكة العربية السعودية. كان العمل في الهيكل العلوي متقدما بشكل جيد قبل توقف المشروع.



وكان البرج الآخر الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 1000 متر والذي بدأ بناؤه هو برج النخيل الذي يبلغ ارتفاعه 1400 متر، والذي تم التخطيط له في مركز ابن بطوطة التجاري بمنطقة جبل علي في دبي.



وأخيرا، كان أحدث مشروع تم التخطيط له هو البرج الذي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى 1200 متر لمركز الملك عبدالله المالي في الرياض. وقد طرح صندوق الاستثمارات العامة السعودي المشروع في عام 2019.



وعلى صعيد ذي صلة، حل برج الحمراء الكويتية في المركز الخامس بين أعلى 10 أبراج في منطقة الخليج، وقالت المجلة إن ارتفاعه يبلغ 412.6 مترا ويتألف من 80 طابقا، وقد تم الانتهاء من بناء البرج عام 2011، وتولت عملية بنائه شركة الحمراء الكويتية، بينما لعبت شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة دور المقاول الرئيسي.