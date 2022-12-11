تتويج 12 فائزاً بالمراكز الثلاثة الأولى من النساء والرجال

مشاركة جماهيرية غير مسبوقة تؤكد صوابية رسالة البنك الوطني الاجتماعية

شعار «لنجري من أجلهم» دعماً لأطفال مرضى السرطان.. ومشاركة لافتة لأصحاب الهمم

البنك سيواصل العمل في هذا السباق للحفاظ على الثقة الجماهيرية الكبيرة التي تتجدد كل عام

«الوطني» حريص دائماً على ملاقاة تطلعات المشاركين والحفاظ على السباق للجميع لأنه واجبه

مشاركة 30 جهة مزودة لخدمات المأكولات والترفيه والرياضة وغيرها على هامش السباق



نظّم بنك الكويت الوطني سباق الجري أمس، والذي شهد فعاليات متنوعة واستثنائية في الحفل الختامي، حيث شهد السباق بنسخته الثامنة والعشرين على التوالي مشاركة جماهيرية كثيفة، في تأكيد جديد على نجاح بنك الكويت الوطني في إطلاق فعاليات ناجحة تحظى دائماً بمشاركة جماهيرية كثيفة وثقة عالية من المجتمع.



وقد شهد الحفل الختامي تتويج 12 فائزاً في المراكز الثلاثة الأولى لمسافتي 10 كم و5 كم لكل من النساء والرجال. وحضر السباق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين صالح البابطين، والرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo» عبدالعزيز البابطين، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي، للاحتفال مع الفائزين في حفل الختام.



وحضر الحفل الختامي المدير العام للموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ورئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي.



مساهمات مجتمعية



وقد دأب بنك الكويت الوطني على إطلاق مهرجان سنوي للرياضة والصحة لأنه جزء لا يتجزأ من واجبه تجاه المجتمع ومساهماته المتنامية لتعزيز التنمية المجتمعية مختلف أبعادها.



ولأن التوعية الصحية والرياضية هي شرط أساسي لبناء مجتمع سليم ولأن التنمية الحقيقية للمجتمعات تبدأ بسلوك نمط مختلف ومغاير، فإن البنك سيواصل العمل والمضي قدما في تبني ودعم مختلف الفعاليات التي تشجعنا على سلوك التغيير الفاعل والمؤثر وفي مقدمتها هذا الحدث الرياضي الذي نعتز بأن يكون إحدى أهم مبادراتنا المجتمعية وأضخمها.



ولطالما كان البنك الوطني سباقا في مجال المسؤولية الاجتماعية وفي مقدمة المبادرين لها، وللعمل من أجل كل ما من شأنه أن يمد أفراد المجتمع بحياة أفضل.



ويتزامن سباق الجري الـ28 مع ذكرى التأسيس السبعين للوطني، وهي مناسبة تأتي لتؤكد على عمق العلاقة التاريخية لبنك الكويت الوطني مع مجتمعه على مدى 70عاماً حيث كرس نفسه ليكون مؤسسة مصرفية تعمل من أجل الكويت وتفخر بانتمائها الوطني، ليكون بجدارة البنك الذي تعرفونه وتثقون به.



وقد كانت فكرة إنشاء سباق رياضي جزءا من مسؤولية البنك الاجتماعية التي لطالما كان رائدا وسباقا فيها، لأنها مسؤوليتنا أن نعمل من أجل كل ما من شأنه أن يمد شبابنا وأهلنا وأطفالنا بالصحة والحياة، كما أنه أكبر تجمع عائلي ترفيهي ذي أهداف تنموية مجتمعية تلتقي مع التوجهات الوطنية في أهداف التنمية المستدامة لمجالات الصحة والرياضة والابتكار.



قيمة مضافة



ويكتسب السباق هذا العام قيمة إضافية من حيث نوعية الرسالة التي يطرحها حيث سيرفع رسالة «لنجري من أجلهم» دعما لأطفال مرضى السرطان، مؤكدة أنه بإمكانه الذهاب بعيدا في أهدافه مثل العمل من أجل الأفراد الأكثر حاجة للدعم، داعية الراغبين بالتسجيل ليكونوا جزءا من هذه الرسالة وإسعاد الأطفال المصابين بالسرطان، حيث سيتم التبرع لهم بجزء من رسوم التسجيل.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى بنك الكويت الوطني أهدافا لدعمها في سباقه، فقد سبق له أن أطلق العديد من الأهداف الصحية والاجتماعية للترويج لها في سباقات بنسخات سابقة مثل التدخين والسكري وغيرها.



كما لابد من التنويه بدعم مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات لنجاح هذا المهرجان الرياضي وفي مقدمها وفي مقدمها وزارة الصحة، الطوارئ الطبية، قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية والبلدية وشركة المشروعات السياحية إلى جانب شركة suffix المنظمة.



مشاركة جماهيرية كثيفة



اجتاز آلاف المتسابقين المسافة المختارة 10 كم أو 5 كم. واحتشد المتسابقون على طول خط البداية عند شاطئ بنيد القار وسوق شرق تحت أنظار متطوعي البنك المشرفين ومسعفين من الطوارئ الطبية ورجال الداخلية لضمان عملية التنظيم وسلامة جميع المشاركين.

كما توفر على طول مسافة السباق في شارع الخليج العربي.



وعند نقطة النهاية، تواجد المتطوعون والمنظمون لاستقبال المتسابقين وتوزيع المياه والمرطبات.



استعدادات نقطتي البداية



تخلل استعدادات نقطة البداية أجواء الحماسية واكبها كل من عمر الشرهان وسلمان النجادي اللذين توزعا على نقطتي البداية الـ 5 والـ10كم على وقع أجواء حماسية ومؤثرات تفاعلية لبث روح الحماس، وامتدت الأجواء الحماسية لغاية خط النهاية وصولا إلى الحفل الختامي على المسرح الذي تخلله احتفالات وفرح وفقرات ترفيه متنوعة.



متطوعو «الوطني»



توزع متطوعو بنك الكويت الوطني على نقاط استراتيجية مخصصة للسباق على طول شارع الخليج، بين شاطئ بنيد القار وحديقة شاطئ الشويخ استعدادا لإطلاق صافرة البداية عند الثامنة والنصف صباحا.



كما جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لتأمين سلامة المتسابقين بالتعاون مع المسعفين وفرق الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة، وتوفير الأدوات اللازمة تحسبا لحالات الطوارئ.



سلامة المتسابقين أولوية



يضع بنك الكويت الوطني في مقدمة أولوياته سلامة المتسابقين، كما يحرص بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة على أمن وصحة المتسابقين في الشارع وسلامتهم من خلال توافر فرق الطوارئ الطبية لمساندة الحالات الطارئة. وحرصا على إحاطة المتسابقين بكل الظروف المواتية فقد خصصنا محطات متنوعة للمياه على طول مسافة السباق على غرار كل عام.



معالجون فيزيائيون من مستشفى «وارا»



وتواجد معالجون فيزيائيون من مستشفى وارا عند خط النهاية في السباق للاهتمام بالمتسابقين والإشراف ومساعدة من منهم يعاني من أي إصابات أو شد عضلي، كما شهد السباق مشاركة كثيفة وحضور لافت فاق التوقعات من قبل شخصيات عامة ومؤثرين مهتمين بالرياضة من كافة أطياف المجتمع.



مشجعون من «لوياك»



انضم متطوعون من مؤسسة لوياك لتقديم المساعدة للمتسابقين عند نقطة الوصول، حيث قاموا بتشجيعهم بالتصفيق الحار وتسليمهم ميداليات السباق التذكارية وعبوات المياه.



مسرح التتويج



شهد الحفل الختامي للسباق بصمة خاصة تعكس مدى حرص الوطني على تقديم أحلى صورة ليكون دوما عند ثقة مجتمعه وعملائه، وقد قام بتصميم مسرح عملاق وعصري، وقام بتقديم الحفل المذيع سلمان النجادي وعمر الشرهان وما ساهم في خلق أجواء تفاعلية وحماسية مع الجمهور



ميداليات تذكارية



قدم متطوعو الوطني للواصلين عند نقطة النهاية ميداليات تذكارية للمشاركين وذلك لقاء جهدهم باجتياز السباق. وحضر فريق الطوارئ تحسبا لحالات الاغماء جراء التعب أو الحر قبل ان يتوجه الجميع إلى المسرح لتتويج الفائزين.



نتائج السباق



قامت الشركة المنظمة بمراقبة ومتابعة المتسابقين من خلال شريحة مزودة على أرقام السباق لتحديد المراكز الفائزة بشفافية.



هذا واجبنا



يواصل بنك الكويت الوطني التزامه بواجبه الاجتماعي بموازاة المساهمة بالتنمية الاجتماعية، ويأتي سباق الجري في مقدمة المساهمات التي تعتبر ذات تأثير فعال وقوي على الصحة والرياضة والتوعية الاجتماعية، إلى جانب تمتعه بشعبية كبيرة.



السباق في بث حي



غطى عدد كبير من المواقع الإلكترونية والتلفزيونية الحدث منذ ساعات الصباح الأولى، كما واكب فريق التواصل في البنك تغطية الأحداث وقدم تغطية شاملة منذ انطلاقة السباق وصولا الى الختام وحفل توزيع الجوائز على جميع قنوات البنك الاجتماعية.



مفاجآت وفعاليات



قدم بنك الكويت الوطني عشرات الجوائز القيمة للمشاركين في فقرة تفاعلية مع الحضور على المسرح. تخلل الفقرة أسئلة عامة يفوز بموجبها الحضور بجوائز إلكترونية متنوعة.



نظافة شوارعنا مسؤوليتنا



على غرار كل عام، وحرصا منا على رسالتنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع، قام الوطني بتنظيف المرافق التي شغلها السباق على امتدادا شارع الخليج للتأكد من نظافة شوارعنا على طول مساحة السباق وصولا إلى نقطة النهاية عند شاطئ الشويخ. ويؤكد بنك الكويت الوطني التزامه كبنك صديق للبيئة، بالتزامه بهذا النزوع من السلوكيات والممارسات.



معرض الترفيه Run Village



شارك في سباق الجري أكثر من 30 جهة رياضية وترفيهية وطبية وغذائية عرضت منتجاتها في نقطة النهاية، وفتحت المجال أمام الحضور للتعرف على آخر خدماتها لاسيما في المجال الطبي والرياضي.



دعم أطفال مرضى السرطان



اكتسب سباق هذا العام طابعا مختلفا من حيث نوعية الرسالة التي يطرحها والتي دعت الراغبين بالتسجيل ليكونوا جزءا من هذه الرسالة وإسعاد الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم تخصيص جزء من رسوم التسجيل تبرعا لصالح الأطفال، لاسيما أن رحلة علاج أطفال مرضى السرطان تشكل تحديا وعبئا نفسيا بموازاة الألم الجسدي للمرض، لذلك هدفنا من هذه التبرعات التي سيشارك بها المتسابقون في هذا الحدث أن نستثمرها في دعمها ومساعدتهم وتشجيعهم.

ويلتقي هذا الدعم مع أهداف السباق بتشجيع المجتمع على الانخراط في المسؤولية الاجتماعية، باعتباره دافعا ومحفزا نحو ممارسات صحية بهدف تحسين نوعية الحياة التي يسلكها الأفراد ودفعهم باتجاه الاهتمام برفاههم الاجتماعي. وينظر بنك الكويت الوطني إلى هذا السباق بثبات لاسيما أنه قادر على الذهاب بعيدا في أهدافه مثل العمل من أجل مجتمع مسؤول تجاه الأشخاص الأكثر ضعفا.



«نيسان - كيكس» من «البابطين» الشريك الإستراتيجي لـ «الوطني»



فازت علياء العنزي بسيارة نيسان كيكس 2023 الجديدة مقدمة من مجموعة البابطين وذلك خلال السحب على الجائزة الكبرى في ختام السباق تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وفاز المشارك من بين الآلاف ممن تأهلوا للسحب عند قيامهم بالتسجيل في السباق إلكترونيا.



جوائز مميزة من «Ooredoo»



قدمت الشريك الاستراتيجي شركة أوريدو عددا كبيرا من الجوائز والمفاجآت خلال السباق ومنها جوائز حصرية للفائزين في المراكز الأولى السباق تضمنت اشتراكات سنوية بخطة «شامل» وساعات آبل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وآبل ووتش الترا. كما قدمت للفائزين في السحب الختامي، وهم سارة الشمري وفيصل الوشيتان وحاتم لوكا تذاكر لحضور مباريات باريس سان جرمان وكأس العالم تحت إشراف وزارة التجارة. وقد قدم كل من الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو عبدالعزيز البابطين وشيخة البحر الجائزة للفائزين.



10 تذاكر سفر من «الكويتية»



قدمت شركة الخطوط الجوية الكويتية 10 تذاكر سفر تشمل وجهات أوروبية وإقليمية متنوعة وجاذبة، وقد قدم كل من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن الرزوقي الجوائز للفائزين، وهم: علي علي، وإيمان ندوم، وعمر عبدالعزيز، وريم الشاهين، ومحمد الصيفي.



تتويج الفائز بـ 125 ألف دينار في «الجوهرة»



يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه من خلال مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام.



وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر نوفمبر 2022، حيث فازت عايدة حسين عيسى صادق بمبلغ 125 ألف دينار كويتي.



شكر خاص للوزارات والشركات المشاركة



قدمت كل من وزارة الداخلية والطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدعم للمشاركين في سباق الوطني للجري، كما قامت بلدية الكويت وشركة المشروعات السياحية توفير المكان لإقامة الحفل الختامي في حديقة شاطئ الشويخ، وقد أشرفت وزارة التجارة والصناعة على سحوبات السباق.



كما وفرت كل من شركة ABC عبوات المياه وشركة كي دي دي المرطبات والعصائر لجميع المتسابقين والحضور. قامت وزارة الداخلية بنشر دوريات في المنطقة الممتدة للسباق إلى حديقة الشويخ لتأمين سير السباق بشكل طبيعي. وتواجدت القوى العامة للإطفاء إلى جانب فرقة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة في محيط السباق بجهوزية تامة تحسبا لحالات الطوارئ.



منافسة خاصة لأصحاب الهمم



يخصص بنك الكويت الوطني سنويا منافسة خاصة ضمن السباق لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إيمانا من البنك بأهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع وثقته بقدرة جميع فئات المجتمع على إثبات دورها الفاعل والحيوي في مختلف المجالات والميادين وفي مقدمتها الرياضة. وشهد هذا العام مشاركة مميزة للمتسابقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين نجحوا في التنافس بفضل إصرارهم وحماسهم، ونالوا في نهاية السباق تكريما مميزا.



تكريم الأبطال الفائزين بالسباق



توج بنك الكويت الوطني في ختام السباق 12 فائزا وهم الأوائل عن الفئات المشاركة (نساء ورجال) في سباق الجري، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن مسافة 10 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار، أما الفائزون بالمراكز الأولى عن مسافة 5 كم بجوائز نقدية 500 و400 و300 دينار.