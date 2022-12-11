جهود مخلصة لرجال «المكافحة» في محاربة تجارة المواد المخدرة بكل قوة وحزم



منصور السلطان - عبدالله قنيص



قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد يرافقه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بزيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للاطلاع على ضبط وإحباط 5 محاولات تهريب مواد مخدرة إلى البلاد.



واستمع الوزير الخالد إلى شرح مفصل حول طريقة ضبط المواد المخدرة والتي تتلخص في ضبط مليون حبة كبتاغون وإحباط تهريب نحو 80 كيلو من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر، وإحباط محاولة إدخال 20 كيلو من مادة الحشيش المخدرة عبر أحد المنافذ الحدودية، كما أسفر التعاون بين الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط 235 كيلو من مادة الحشيش المخدرة في محاولة تهريبها عن طريق البحر في قضيتين مختلفتين، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 2 مليون دينار، وتمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.



من جانبه، أعرب الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة وتعاونهم المثمر مع الجهات الأمنية المعنية، مؤكدا أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع، تستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا.