عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أنه يواجه تحدي النقص في بعض الأدوية منذ توليه حقيبة الوزارة، موضحا أن النقص ليس وليد اليوم ولكنه منذ جائحة كورونا، حيث تم استهلاك الكثير من المخزون الدوائي في الدولة.



وقال العوضي في تصريح صحافي على هامش مؤتمر «الجراحات الروبوتية» انه قام بتشكيل عدة لجان والدفع بقياديي الوزارة والمستودعات الطبية للعمل على مدار الساعة لتوفير جميع الأدوية، مشددا على أن صحة المواطنين أولوية وخط أحمر ولا نساوم عليها، ونعمل على قدم وساق لتوفير أي نقص، داعيا جميع المواطنين والمقيمين عند عدم توافر أدويتهم في صيدليات الرعاية الاولية أو المستشفيات الى السؤال عن الدواء البديل، مبينا ان هناك بدائل كثيرة متوافرة لهذه الأدوية.



وأضاف: «الصحة» حريصة على استكمال المنظومة الدوائية وتعزيز المخزون قدر الإمكان، وقمت بجولة مع قياديي الوزارة لتفقد 6 مستشفيات عامة وشهدت بنفسي عدم وجود أي نواقص في الأدوية بصيدليات الطوارئ، وكانت هناك بدائل متاحة، لافتا الى انه قد يكون هناك تأخير في وصول هذه الأدوية حسب الدورة المستندية الا اننا نعمل لخدمة أهل الكويت وسنقوم بتقليص الدورة، وهذه مسؤوليتي كوزير صحة بتوفير الدواء لجميع اهل الكويت، ويجب أن نعلم أن مشكلة النقص مزمنة منذ جائحة كورونا والتي استهلك فيها المخزون، مما أدى الى وجود نقص لا ننكره أبدا.



وتابع: نعمل حاليا على وقف الهدر في الأدوية، حيث تم الربط الآلي بين 117 مركزا صحيا و4 مستشفيات وهي الجهراء والفروانية ومبارك الكبير وجابر الأحمد لتنظيم صرف الأدوية ومنع الهدر، ونسعى بعدة وسائل لتسريع وصول الادوية، ودعم المخزون الدوائي، مؤكدا على الدعم الكامل من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء لتوفير جميع النواقص في «الصحة».



وذكر انه بحاجة الى الوقت الكافي، حيث مضى على توليه الوزارة 8 أسابيع فقط، قائلا: «ليس لدي عصا سحرية لتختزل سنوات من النقص منذ ازمة كورونا، وأعدكم بالإسراع في توفير الأدوية، وأنا مسؤول عن توفيرها ونحتاج الى الوقت فقط، ونعمل على مدار الساعة في سبيل ذلك». وحول المؤتمر، قال العوضي: نفتخر بافتتاح المؤتمر الأول للجراحات الروبوتية في المنطقة ولا شك ان هذه التكنولوجيا تعزز الأمن العلاجي والصحي في البلاد من خلال تقليل المخاطر ورفع الجودة في اجراء العمليات، ونعتز بالكوادر الوطنية التي تعمل في هذا المجال وقامت بأكثر من 800 عملية بالروبوت الجراحي من بينها 300 خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك بوجود جهازين روبوت في مستشفيات «الصحة» ونؤكد دعم الوزارة للعلاج والتقدم في هذا المجال من خلال زيادة اعداد الروبوتات لتغطية المستشفيات والتوسعيات الجديدة في المستقبل القريب.



وأشار الى ان الاستثمار الصحي ليس في العنصر البشري فقط وانما بالتكنولوجيا والأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى المنشآت، لاستكمال المثلث الصحي وتحقيق خدمة مميزة للمرضى.