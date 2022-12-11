الدوحة - فريد عبدالباقي



افتتحت رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بن حمد آل ثاني، رسميا معرضا خاصا لتكريم أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، بمبنى القطرية لطائرات رجال الأعمال في مطار حمد الدولي، وذلك تحت رعاية الخطوط الجوية القطرية، والقطرية لطائرات رجال الأعمال إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، حيث يستقبل المعرض جميع الزوار يوما طوال فترة إقامة مونديال قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.



ويستخدم المعرض أحدث التقنيات للتعريف باللاعب مارادونا، وبالإنجازات التي حققها خلال مسيرته الكروية، وبذلك سيتمكن الزوار في الدوحة من التفاعل مع نجم كرة القدم بطريقة غير مسبوقة.



ومن ضمن فعاليات المعرض، مجموعة من المزادات التي سيذهب نسبة من ريعها لجمعيات خيرية، بالإضافة إلى عروض مشوقة من قبل فنانين عالميين مشهورين.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «يسعدنا تكريم الأسطورة مارادونا والاحتفاء بتاريخه وإنجازاته الكروية، وبصفتنا شريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم قطر نسعى باستمرار للإسهام في تعزيز رياضة كرة القدم في دولة قطر وتسليط الضوء على نجوم اللعبة مثل مارادونا للاحتفال بإرثهم عالميا ولإلهام الجيل الصاعد من اللاعبين».



ومن المقرر أن يتم عرض طائرة TANGO D1OS المزدانة بصورة مارادونا للبيع في المزاد الذي سيشرف عليه دار الباهي للمزاد وذلك في يوم 17 ديسمبر الجاري، كما سيتم عرض قطع متعددة من تذكارات مارادونا القيمة، والتي تبرع بها ورثته، بالإضافة إلى مقتنيات تبرع بها رياضيون من جميع أنحاء العالم، وسيتم منح نسبة 20% من عائدات المزاد إلى الجمعيات الخيرية.