

أكد قائد الارجنتين ليونيل ميسي عقب تحقيق الفوز الصعب: «لقد عانينا ولكن هذا ربع النهائي. وصلنا إلى دور الأربعة وهذا جميل ورائع، نحن بين أفضل أربعة منتخبات في البطولة، لأننا أظهرنا مباراة بعد مباراة أننا نعرف كيف نلعب كل مباراة بنفس الكثافة والرغبة في القتال والتركيز، نركض جميعا على الرغم من المعاناة والتعب ونفعل ذلك من أجل كل هؤلاء الناس الذين يرافقوننا هنا».

وأضاف أن الأرجنتين شعرت بوجود الراحل مارادونا طوال مشوارها في البطولة، مضيفا: «دييغو يراقبنا من السماء.

يمثل الدافع لنا وآمل حقا أن يظل على هذا الحال حتى النهاية.. وعندما سجل لاوتارو وتأهلنا، سرت فرحة كبيرة في الأجواء. أزحنا ثقلا كبيرا من فوق صدورنا».

وواصل: «تسبب المنتخب الهولندي في مشكلة لنا من خلال الكرات الطويلة ووجود الكثير من لاعبيه في منطقة الجزاء الخاصة بهم». وختم: «في النهاية تعادلوا وعانينا. لكننا تمكنا من الوصول إلى الدور قبل النهائي، وهذا ما أردناه».

وعن لقاء نصف النهائي قال ميسي:«مباراة كرواتيا ستكون قوية، فهو منتخب أثبت أنه جيد بفوزه على البرازيل فهو يملك لاعبين جيدين جدا يحتفظون بالكرة خصوصا في منتصف الملعب وبحق هو منتخب جيد ويعمل منذ فترة طويلة مع هذا المدرب زلاتكو داليتش.

كما واصل ميسي احتفاله بالفوز والتأهل إلى نصف النهائي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «مثير للإعجاب كيف قاتل الفريق بأكمله، مرة أخرى معا وعرفنا كيف نقاتل في الملعب، نحن من بين الأربعة الأوائل في العالم، دعونا نستمر».

وعادل ميسي رقم غابريال باتيستوتا كأكثر اللاعبين الارجنتينيين تسجيلا للأهداف في نهائيات كأس العالم، بهدفه العاشر علما أنه الرابع في قطر.

كما ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن ميسي أصبح أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم، يصنع أهدافا في المراحل الإقصائية من المونديال، برصيد 5 أسيست، متفوقا على أسطورة البرازيل بيليه برصيد 4 أسيست.



سر احتفال «البرغـوث»



قدم ميسي مباراة مذهلة أمام هولندا وفاز بجائزة رجل المباراة.. لكن اللافت طريقة احتفاله بعد تسجيله هدف الأرجنتين الثاني من ركلة جزاء، أمام دكة بدلاء المنتخب الهولندي رافعا يديه على أذنيه على غير عادته في الاحتفال حيث عادة ما يرفع يديه إلى السماء.. لكن السؤال لماذا احتفل بهذه الطريقة؟.



والجواب يكمن في أن ما قام به نجم سان جرمان أمام هولندا هو احتفال يعود إلى الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي نجم بوكا جونيورز السابق وبرشلونة أيضا، حيث ذكرت تقارير صحافية أن ميسي احتفل بهذه الطريقة بسبب تعامل مدرب هولندا لويس فان غال مع ريكيلمي عندما كانا في برشلونة.



فالنجم الأرجنتيني المعتزل مر بأسوأ فترات مسيرته الكروية في صفوف برشلونة تحت قيادة فان غال، كما أن المشاكل بين الثنائي كانت كبيرة، حتى إن نجم برشلونة السابق خريستو ستويشكوف قال عنها: «ريكيلمي لم ينجح مع الفريق بسبب وجود مدرب غبي مثل فان غال».



إضافة إلى ذلك، «البرغوث» حاول باحتفاله أن يرد على تصريحات فان غال التي سبقت المباراة والتي قلل فيها بشكل واضح من فريقه، كما أنه قلل من قدرات ميسي نفسه بتصريحات أخرى عن مواجهة 2014، التي وصفه فيها بأنه لم يلمس الكرة حتى وقال عنه إنه ليس لاعبا جماعيا.



هذا، ودخل ميسي، في جدال مع فان غال ومساعديه، بعد تسجيله ضربة الجزاء الأولى للأرجنتين وحتى بعد نهاية المباراة، حيث اقترب من دكة بدلاء المنتخب الهولندي واحتفل بالهدف، وبعد صافرة النهاية اقترب من مقاعد البدلاء الهولندية من جديد، ودخل في مشادة مع المدير الفني، كما بدا أن قائد الأرجنتين يشير إلى أن فان غال يتحدث كثيرا.



كما انتقد ميسي، فان غال بعد المباراة. وقال لأحد الصحافيين: «فان غال يقول إنهم يلعبون كرة قدم جيدة، لكن ما فعله هو وضع أشخاص طوال القامة وضرب كرات طويلة».