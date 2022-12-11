شدد رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله على ضرورة تطبيق الصحة الرقمية لتطوير الخدمات الصحية في الكويت في جميع المرافق والقطاعات الطبية،



جاء ذلك في تصريح صحافي بعد عودته من المشاركة في المؤتمر الدولي العاشر للصحة الرقمية تحت عنوان «الصحة عن بعد»، والذي عقد في مدينة الاسكندرية



ودعا الجارالله الى ضرورة إسراع الخطى في الكويت للحاق بركب الحضارة الصحية العالمية لتعزيز صحة المواطنين وتحقيق الأهداف التنموية الصحية العالمية بحلول 2030.



وبين أن الصحة الرقمية والالكترونية والذكاء الاصطناعي بات يتصدر الساحة الدولية بسبب أهميته القصوى في تحقيق جميع الأهداف الـ 17 للتنمية العالمية المستدامة SDGs بحلول عام 2030، وبصفة خاصة تحقيق الاهداف الصحية منها



وأشار الى أن الصحة الرقمية تستخدم في التشخيص المبكر، حيث إن لديها قدرتها على التشخيص الادق والاسرع قبل تطور الحالة المرضية، وكذلك وصف العلاج واجراء العمليات الجراحية بالروبوت، كما توجد برامج متطورة في كل فروع الطب مثل الاشعة والمختبرات والجراحة والجلدية والمناظير وطب الاسرة والطب الوقائي والصحة العامة لتحسين جودة الحياة وتقليل التكلفة الإجمالية للرعاية الصحية.



ونوه الى ان الازمات الصحية المتتالية وظهور العديد من الوبائيات سواء غير المعدية مثل أمراض القلب والسكر والسرطان أو المعدية المتتالية وأحدثها كوفيد-19، أثبتت الأهمية المطلقة للصحة الرقمية.



ولفت الى انه لا يمكن تحقيق مستقبل مشرق للعلوم الطبية وبصفة خاصة في مجالات الصحة العامة بدون تحقيق تقدم ملموس في الصحة الرقمية كما أثبتت ذلك الأبحاث العلمية المبنية على البراهين الطبية، وخاصة بعد أن وصل حجم مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الى حوالي 50% من سكان العالم موضحا أن الصحة الرقمية أصبحت واقعا ملموسا في المجتمعات الغربية.



وعن المؤتمر، أوضح أنه يستهدف باختصار رفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة من خلال تطوير استخدامات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية في الطب مع أهمية تطوير مستقبل الصحة الرقمية ودورها في مختلف المجالات الطبية العلاجية والوقائية والبحثية.