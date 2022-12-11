هادي العنزي



تنطلق مساء اليوم الجولة السابعة للدوري العام لكرة السلة بلقاءين، حيث يلتقي كاظمة نظيره اليرموك في 5:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ويتبعها في 7:15 مواجهة تجمع الكويت والقرين، على الصالة ذاتها.



على الورق، لن يكون اليرموك عقبة أمام نظيره كاظمة الذي لم يخسر أي مباراة في دوري الدمج، ويطمح لكسر احتكار الكويت للقب الدوري الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يواصل المدرب الصربي إيفان جيرمج سلسلة انتصاراته مع «البرتقالي» التي بدأت بكأس «السوبر» بداية الموسم على حساب الكويت، فيما يأمل المدرب الوطني خالد القلاف إحداث مفاجأة كبيرة بعرقلة كاظمة.



في المواجهة الثانية، كل المؤشرات تشير إلى مواصلة «الأبيض» بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز صدارة الدوري، وتجاوز عقبة القرين ومدربه دراغان فاسكانين، الذي تغلب على العربي في الجولة الماضية (67-57).