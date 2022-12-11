عادلَ كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعا رصيده إلى 196 بعد دخوله بديلا في الدقيقة 51 بدلا من روبن نيفيش، ليعادل رقم قائد المنتخب الكويتي بدر المطوع.



علما أن «الدون» يملك أيضا الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع 118 هدفا.



وخاض رونالدو (37 عاما) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 5 مرات أول مباراة دولية له في أغسطس 2003 بعمر الـ 18، ويعتبر مونديال قطر النسخة الخامسة التي يشارك فيها، وقد بات اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 مونديالات مختلفة عندما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراته الأولى من ركلة جزاء ضد غانا (3-2).



ويتضمن سجل رونالدو في صفوف منتخب بلاده الفوز بكأس أوروبا عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.



وفوز انتهاء المباراة دخل النجم كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء عقب وداع منتخب البرتغال للمونديال بعد هزيمته أمام المغرب في الدور ربع النهائي.



وفور إطلاق صافرة النهاية، غادر قائد منتخب البرتغال رونالدو أرض الملعب بعد انتهاء حلمه في الفوز باللقب، لاسيما أن مونديال قطر قد يكون آخر بطولة له، نظرا لأنه يبلغ من العمر 37 عاما، ومن الصعب لحاقه بمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



ورصدت الكاميرات رونالدو وهو يخرج من الملعب باكيا، إذ لم يتمالك نفسه حتى بعد دخوله النفق المؤدي لغرف الملابس.



وشارك رونالدو في خمس نسخ لكأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022)، وقد بدأ المباراة أمام المغرب على مقاعد البدلاء، لكنه شارك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، ليخوض المباراة الدولية رقم 196 في مسيرته الكروية.