الدوحة - عبدالعزيز جاسم



شهدت بطولة كأس العالم قطر 2022 مشاركة كويتية متمثلة في تواجد المصورين المعتمدين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خليل ندوم وعبدالرحمن العلي، وذلك لتغطية فعاليات البطولة.



وقد أعرب خليل ندوم عن سعادته بالمشاركة في تغطية المونديال، مشيرا إلى أن البطولة تحظى بمشاركة كبيرة من أفضل المصورين على مستوى العالم والذين تجاوز عددهم 800 مصور.



وكشف ندوم لـ «الأنباء» عن اختيار صورة التقاطها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن الأفضل بمعرض شركة كانون المقام على هامش البطولة وهو أمر أسعدني كثيرا لكون الإنجاز يحمل اسم الكويت، كما أكد أنه قام بتغطية العديد من مباريات البطولة ولكن يعتبر لقاء صربيا والكاميرون في دور المجموعات هو الأفضل بالنسبة له.



وأوضح أن المصور يعشق المباريات التي تكون مليئة بالأحداث، وهو ما حدث خلال لقاء الأرجنتين وهولندا في دور الـ 16 والذي شهد العديد من الأحداث المثيرة أثناء وبعد المباراة.



وبسؤاله عن النجم الذي يفضل التقاط الصور له خلال أحداث المباراة، أجاب قائلا: «بالتأكيد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يتم تخصيص عدد كبير من المصورين لالتقاط الصور لهما باعتبارهما من أفضل اللاعبين في العالم».



بدوره، أشاد المصور عبدالرحمن العلي بالتنظيم القطري المبهر للحدث العالمي الأبرز، مؤكدا أن البطولة نجحت بدرجة كبيرة بشهادة الجميع، مشيرا الى أن قطر تمتلك قدرة على استضافة كبرى الأحداث الرياضية.



كما قام ندوم والعلي بتهنئة الشعب العربي على إنجاز المنتخب المغربي وبلوغه الدور نصف النهائي في سابقة تاريخية تحدث للمرة الأولى في تاريخ المشاركات العربية والأفريقية.