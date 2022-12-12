ودّع نجم وهداف البرتغال كريستيانو رونالدو منافسات كأس العالم الحالية عقب الخسارة أمام المغرب بنتيجة (0-1) ضمن الدور ربع النهائي.



وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن رونالدو غادر دون أن يتحدث عما سيفعله حول مستقبله مع «برازيل أوروبا»، لافتة إلى أن من حول «الدون» يلمحون بإمكانية مشاركته في مونديال 2026.



وأضافت أن طموح رونالدو بالمشاركة في كأس العالم المقبلة أمر صعب في ظل تقدم اللاعب في العمر وأنه سيصل في هذه النسخة إلى 41 عاما.



وقالت الصحيفة: «غرور كريستيانو رونالدو يدفعه للتفكير في كأس عالم أخرى»، مشيرة إلى أن هداف البرتغال قد يصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يشارك في 6 بطولات كأس العالم.



وأوضحت أن كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «41 عاما هي زهرة العمر»، لتترك الباب مفتوحا أمام استمرارية رونالدو في أداء واجبه الدولي حتى النسخة المقبلة من كأس العالم.



جدير بالذكر أن رونالدو جلس بديلا في مباراتي البرتغال بالأدوار الإقصائية أمام سويسرا بدور الـ 16، ثم ضد المغرب في ربع النهائي، كما ودع أرض الملعب بالدموع بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز «أسود الأطلس».



إلى ذلك غادر أفراد من المنتخب البرتغالي الدوحة عائدين إلى البرتغال بعدما ودعوا البطولة عقب الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف، ولكن مجموعة مكونة من 10 لاعبين بما فيهم قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، ظلوا مع عائلاتهم في قطر، وفقا لما أكده الاتحاد البرتغالي.



وترك اللاعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي في الدوحة أمس فيما توجهت بقية البعثة إلى المطار في الصباح.

كما ظل رافاييل جوريرو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، في قطر مثل رونالدو ولاعبين آخرين.



الصحافي مورغان ينتقد الساخرين من دموع الدونودافع الصحافي البريطاني الشهير بيرس مورغان، عن نجم المنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بعد خروجه من كأس العالم.



والتقطت الكاميرات رونالدو وهو يبكي عقب الخسارة ضد المغرب بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.



وكتب مورغان على حسابه بموقع تويتر «حزين جدا لرؤية كريستيانو يبكي مع انتهاء حلمه بالفوز بكأس العالم». وأضاف «أولئك الذين يسخرون منه يجب أن يتذكروا ما فعله لكرة القدم.

إنه الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي، وهو رجل رائع مر بأصعب سنة في حياته داخل وخارج الملعب. لقد نال احترامنا».



وكان مان يونايتد فسخ عقد رونالدو بالتراضي قبل عدة أسابيع، بعدما أجرى اللاعب حوارا تلفزيونيا مع مورغان هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفنيين السابق بقيادة الألماني رالف رانغنيك والحالي بقيادة الهولندي إريك تين هاغ.



وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لمنتخب البرتغال بكأس العالم لحساب زميله غونزالو راموس.v