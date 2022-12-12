شنّ مدافع منتخب البرتغال، بيبي، هجوما ناريا على طاقم التحكيم الأرجنتيني، عقب الخسارة ضد المغرب 0-1 ضمن منافسات الدور ربع نهائي لمونديال قطر 2022.



وقال بيبي، خلال تصريحاته لصحيفة «أبولا» البرتغالية: «كان المغرب محظوظا بتسجيل الهدف، وأنا فخور بزملائي في الفريق، وفعلنا الكثير لمحاولة الفوز بالمباراة».



وأضاف مدافع منتخب البرتغال: «لم أر اللعبة التي كان يمكن أن تكون ركلة جزاء على برونو فيرنانديز.. وكانت لدينا القدرة على الفوز بكأس العالم».



وزاد: «شعرنا بغطرسة طاقم التحكيم، وسيكون منتخب الأرجنتين البطل. كان هناك 5 حكام أرجنتينيين. ماذا يمكنني أن أقول أكثر؟.. دعونا نرى ما سيحدث».