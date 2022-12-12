أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، ديديه ديشان، أن منتخب بلاده قدم أداء مميزا خلال مباراته أمام منتخب إنجلترا (2-1)، وتستحق تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي لكأس العالم الحالية.



وقال ديشان في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء «قدمنا أداء رائعا، ونجحنا في استغلال الفرص وسجلنا هدفين.. المباريات المهمة تلعب على تفاصيل صغيرة».



وأضاف: «سنبدأ الآن التفكير في مباراة الأربعاء أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم.. تنتظرنا مباراة قوية أخرى في طريق وصولنا إلى النهائي».



وأوضح «المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى نصف النهائي تمتلك حظوظا متساوية في بلوغ المباراة النهائية للمونديال».



وتابع مدرب فرنسا «منتخب المغرب قدم مشوارا طيبا في البطولة، ونجح في تحقيق سلسلة من المباريات والانتصارات الرائعة.. لا أرى أي مفاجأة في بلوغ المغرب للدور نصف النهائي».



وقال ديشان في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب مباراة انجلترا لدى سؤاله عن فرص المنتخب الفرنسي في الوصول لنهائي المونديال على حساب المغرب: «القليل كانوا يتوقعون ما حققه المنتخب المغربي وهو الوصول إلى الدور قبل النهائي، لكن في ظل ما قدمه أمام كل المنتخبات القوية التي واجهها، لم يكن وصوله مفاجأة».



وأضاف: «هم يستحقون التواجد في هذه المرحلة من كأس العالم، وستكون لديهم الفرصة للتأهل إلى نهائي كأس العالم، نحن علينا أن نحترم كل المنافسين، وإذا كان المنتخب المغربي قد وصل لهذه النقطة، فهذا لأنه جدير بذلك ولا أحد يمكن أن يسلبهم ذلك ولكن هذه المباراة ستقام الأربعاء، ولايزال الوقت أمامنا، فلنفرح هذه الليلة بما أنجزناه أمام فريق رائع مثل المنتخب الإنجليزي».



وتابع الحديث عن المنتخب المغربي ومديره الفني وليد الركراكي قائلا: «نعم بالطبع، اللاعبون يستحقون الثناء وكذلك المدير الفني والجهاز الفني، ما تحقق هو شيء تاريخي بالنسبة لهم».



وأضاف في إشارة لمباراة المغرب أمام البرتغال: «لم أتابع كل المباراة، شاهدت الشوط الأول فقط، لكن سنشاهدها بهدوء، وأكرر أن ما حققه المنتخب المغربي ليس مفاجئا في ظل ما قدمه من جودة رائعة».

وعن المنتخب الإنجليزي، قال ديشان: «المنتخب الإنجليزي كان أفضل المنتخبات التي واجهناها على المستوى الفني ومن حيث وتيرة اللعب العالية، ورغم حضورنا القوي في المباراة، يؤسفني أننا قدمنا تلك الفرص، فكانت هناك ركلة جزاء ثانية لهم كان من الممكن أن يتعادلوا من خلالها ولحسن حظنا لم يسجلوا منها.. لكنني لا أسلب لاعبينا حقهم، لقد قدمنا أداء رائعا.. الجودة فقط لا تكفي أحيانا وهذه المجموعة من اللاعبين تتميز بالجانب الذهني وكذلك الخبرة».



وعن مستقبله مع المنتخب الفرنسي بعد المونديال، قال ديشان: «ما يمكنني قوله هو انني سأكون متواجدا هنا في الدور قبل النهائي وبعدها سنرى.

سنتحدث عن كل هذه الأمور في وقتها، من الرائع أن نحقق الأهداف المرجوة، وأعتقد أن هناك الكثيرين فرحون الآن لانتصارنا وعلينا أن نفرح بما أنجزناه. بعدها علينا التفكير في مباراة يوم الأربعاء ولا أفكر في أي شيء آخر».



ماكرون يحضر نصف النهائي



يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر الأربعاء لحضور نصف النهائي بين فرنسا والمغرب، وفق ما أكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا.



وقالت كاستيرا التي حضرت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي 2-1: «سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة».

وتابعت: «لقد تابع منتخب فرنسا السبت، منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة». حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل «الديوك».

وقال ماكرون مساء السبت عبر «تويتر»: «مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!».