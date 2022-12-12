علّق لاعب منتخب ألمانيا السابق، مسعود أوزيل، على تأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم، بعد أن ألحق منتخب «أسود الأطلس» الهزيمة بالمنتخب البرتغالي، بهدف دون مقابل، في دور الثمانية.



وقال مسعود أوزيل عبر حسابه في موقع تويتر: «فخور، يا له من فريق، يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي، من الرائع أن نرى مثل هذه القصص الخيالية لاتزال ممكنة في كرة القدم الحديثة».



وأكد لاعب منتخب ألمانيا السابق أن إنجاز منتخب المغرب: «سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل».



وسبق أن نشر مسعود أوزيل صورة عبر حسابه أظهرت وجوده في أحد ملاعب قطر، وعلق قائلا: «من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، يسعدني دائما التواجد هنا.. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريبا مرة أخرى».