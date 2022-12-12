أكد لاعب المنتخب الفرنسي السابق صبري لموشي إعجابه بتنظيم كأس العالم قطر 2022، وأشاد بالأجواء والملاعب ومستوى المباريات، ووصف المنتخب المغربي بأنه المفاجأة الأجمل في البطولة، مؤكدا قدرة «أسود الأطلس» على تحويل الحلم إلى حقيقة والتتويج باللقب.



وقال لموشي:«جئت إلى قطر لأول مرة منذ 17 عاما وكان لا يمكنني في ذلك الوقت تصور أن كأس العالم يقام هنا، ولكن في الوقت الحالي نحن هنا ونستمتع كثيرا»، مضيفا: شهدت العديد من المباريات وأعجبت بالملاعب والجماهير والمباريات وكل شيء يسير نحو الأفضل في هذا المونديال الاستثنائي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.



وأشار لموشي إلى أن المنتخب المغربي كان المفاجأة الأجمل في المونديال، مضيا: لقد قاموا بعمل مذهل ويمكنهم الشعور بالفخر بما فعلوه، سواء اللاعبون والجهازان الفني والإداري، والمنافسة لم تنته بعد، والحلم يمكن أن يتحقق، وسنرى ما سوف يحدث ولكن يجب أيضا أن نهنئهم على ما فعلوه بعد أن نجحوا في الوصول لدور نصف النهائي، واحتلال صدارة المجموعة ومن ثم الفوز على إسبانيا في دور الـ16 والبرتغال في دور الثمانية.