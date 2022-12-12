

عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير إدارة الشؤون التعليمية في الإدارة العامة للتعليم الخاص ونائب الصندوق الخيري منصور المنصور عن فتح باب التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلاب غير محددي الجنسية والمحتاجين للمدارس العربية فقط وذلك بمبنى «التعليم الخاص» اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين، على أن يكون التقديم في أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الأربعاء.



وقال المنصور في تصريح صحافي إن المتقدم يجب أن تتوافر لديه شروط القبول وهي: وجود بطاقة صالحة للطالب والأب والأم، وشهادة ميلاد الطالب أو بلاغ الولادة، بالإضافة إلى صورة من آخر مؤهل دراسي للطالب الناجح، وكشف حساب آخر 3 شهور، وصورة من عقد الإيجار مع مطابقة الأصل وشهادة لمن يهمه الأمر من المدرسة، على أن تقدم الطلبات عبر الموقع الرسمي لإدارة التعليم الخاص.