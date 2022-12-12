أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من المسلحين الأكراد الذين تصفهم أنقرة بـ «الإرهابيين».



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، تناول ملف الطاقة والعلاقات الثنائية وقضايا اقليمية بينها ممر الحبوب ومكافحة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية نقلته وكالة الأناضول أمس.



ولفت الرئيس أردوغان إلى مواصلة الأنشطة الانفصالية شمالي سورية والهجمات التي تستهدف تركيا لتنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» ووحدات حماية الشعب الكردية «واي بي جي» التي تهيمن على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وتعتبرها أنقرة جميعها منظمة واحدة.



وشدد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي، على ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.



وبحسب الكرملين، بحث المسؤولان «مشكلة» حل النزاع في سورية على أساس «استيفاء شروط» الاتفاق الروسي - التركي لعام 2019.



وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن «هيئات الدفاع والسياسة الخارجية في البلدين ستواصل الاتصالات الوثيقة في هذا الصدد».



في 20 نوفمبر، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق ولقوات سوريا الديموقراطية «قسد»، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية ردا على تفجير إسطنبول في 13، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص.