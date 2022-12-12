أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن «فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جدا»، داعيا إلى «معالجة نقاط الضعف في الاتفاق النووي مع إيران»، وقال «إذا حصلت إيران على سلاح نووي فستسعى دول المنطقة لضمان أمنها».



وشدد وزير الخارجية السعودي، في جلسة حوارية بمؤتمر «السياسة العالمية» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن «الاستقطاب آخر ما يحتاجه إليه العالم في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن «الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا». ووعد الأمير بن فرحان بأن «المملكة ستكون الأسرع نموا في مجموعة العشرين خلال 5 سنوات»، مشيرا إلى أنها ستصل إلى تريليون دولار كناتج محلي إجمالي هذا العام، وان «المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقا لخارطة طريق واضحة». وعن العلاقة مع واشنطن، قال وزير الخارجية السعودي إن «المصالح الأميركية في المنطقة مستمرة والعلاقات ستبقى قوية»، ولفت إلى أن كل إدارة أميركية لها مقارباتها الخاصة لكن مصالحها في المنطقة واحدة، مؤكدا أن أميركا لها دور مهم في منطقتنا، ولكننا بحاجة لحوار استراتيجي حقيقي. وتطرق إلى الملف النفطي، وقال إن «سعر النفط يجب أن يكون منصفا للمستهلك والمنتج، وشرحنا لأميركا ذلك»، معتبرا أن أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة، وأن سياسات المملكة و«أوپيك+» واضحة وهي تحقيق استقرار السوق.