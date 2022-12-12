قالت وداد حكيمي، شقيقة نجم المغرب أشرف حكيمي، عن المعاناة التي عاشتها وأشقاؤها في طفولتهم، مشيرة إلى أنهم مروا بظروف صعبة في الديار الإسبانية.



وأكدت في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها وأسرتها الصغيرة عاشوا الفقر وأن والديها ضحيا كثيرا من أجل ضمان عيش كريم لأبنائهم. وتابعت: «ماما ضحت من أجلنا فقد عاشت والدتنا أياما صعبة».



وخطفت شقيقة حكيمي الأنظار برفقة والدتها، خلال حضورهما كأس العالم، ومرافقتهما لأشرف حكيمي، حيث أشاد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالعلاقة التي تجمعهما بشقيقها.