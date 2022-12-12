قال المدير الفني للمنتخب الهولندي لويس فان غال إنه سيترك الفريق وهو مترابط ولكن بدون أجنحة كافية، وذلك بعدما اعتزل التدريب في أعقاب الخروج من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر.



ولم يخسر المنتخب الهولندي في الوقت الأصلي لأي مباراة في مونديال «قطر 2022» وخرج من دور الـ 8 أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح يوم الجمعة الماضي.



وقدم الفريق، الذي دربه فان غال، مواهب رائعة دفاعيا وهجوميا، حيث أنهى كودي جاكبو البطولة مسجلا 3 أهداف، فيما سجل فوت فيجهورست هدفين في المباراة أمام المنتخب الأرجنتيني.



ولكن رغم أن المدير الفني يشعر بأنه سيترك فريقا يمكن للاعبيه الاعتماد على بعضهم البعض، إلا أنه اعترف بأن الفريق يفتقد لاعبين حاسمين في الأجنحة، وقال: «ما الذي سأتركه خلفي للمنتخب الهولندي؟ أترك مجموعة جيدة ومترابطة ولديها الكثير من القدرات الكروية»، مضيفا: ولكني أرحل بدون أجنحة يمكنها التغلب على أي منافس في أعلى المستويات، تحتاج لأجنحة يمكنها التغلب على هؤلاء الرجال.



وأشار فان غال الى أن كرة القدم الهولندية لا توجد بها أجنحة في هذه اللحظة، وليس عندما يتعلق الأمر باللعب في أعلى المستويات بكأس العالم، لهذا السبب بدأت اللعب بطريقة مختلفة».



والآن سيحل رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي السابق، محل فان غال (71 عاما)، ويعود كومان لتدريب المنتخب الهولندي بعد أن قضى فترة صعبة في تدريب برشلونة الإسباني.