تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د سعاد محمد الفضلي وبرعاية من جمعية صندوق رعاية المرضى و«العيسى ميد»، نظم مكتب الاستشارات والتدريب بكلية العلوم الطبية المساعدة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين ندوة بعنوان «سبل دمج ذوي الإعاقة في المجتمع»، حاضرت فيها الدكتورة بيبي عبدالعزيز حلاوة - دكتوراه تربية خاصة، وأدارها عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية المساعدة الدكتور أحمد العنزي، وذلك في مسرح مركز العلوم الطبية في الحرم الجامعي بالجابرية.



بداية ألقى الدكتور أحمد العنزي كلمة نيابة عن مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.سعاد الفضلي جاء فيها «في ظل ما يعيشه العالم من تطور في مفهوم الحقوق والواجبات، تستمر دولة الكويت منذ ما يربو عن الربع قرن في تقديم كافة الخدمات وتطبيق كافة التوصيات للرقي بفئات المجتمع كافة، تطبيقا لتعاليم الدين الحنيف الرامية للعدل والمساواة وتطبيقا لكافة الأحكام المتعلقة بالمادة (29) من الدستور الكويتي التي تنص أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون بالقانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم».



وأضاف أن دولة الكويت لم تدخر جهدا للتعاون مع الأمم المتحدة للعمل مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المتوقعة من خطة أهداف التنمية المستدامة التي وقعت عليها الكويت في سبتمبر 2015 والتي تحث في هدفها العاشر على القضاء على كل أنواع التمييز ضد فئات من المجتمع ومنها ذوو الإعاقة.



وأوضح د. العنزي أن مثل هذه الندوات من شأنها تعزيز فرص المساواة بالنسبة لذوي الإعاقة وعزل وتهميش كل السياسات التي تدعم أي نوع من التمييز ضد هذه الفئة، وتقدم بجزيل الشكر للرعاة والمنظمين في مكتب الاستشارات والتدريب في كلية العلوم الطبية المساعدة بقيادة د.محمد شعبان نظرا لجهودهم المبذولة للتحضير لهذه الندوة، خاصا بالشكر الحضور من متحدثين ومستمعين على الاهتمام والاستماع لهذه الندوة.



ومن جانبها تحدثت دكتورة التربية الخاصة د. بيبي عبد العزيز حلاوة عن تعريف مفهوم الدمج وتطوره، وأفكار واتجاهات عملية الدمج، علاوة على أشكال الدمج وإيجابياته، ختاما بشروطه اللازمة لضمان إنجاح دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع.



وعلى هامش الندوة عقدت جلستان بإدارة عضو هيئة التدريس الدكتورة لطيفة العنزي، وتناولت الجلسة الأولى موضوع العوائق في البيئة المحيطة، وسلاسة الحركة والتنقل، والفرص الوظيفية والترفيهية، ترأستها الدكتورة فاطمة عياد من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وحاضر فيها كل من الأستاذ المشارك من كلية العلوم د.مريم الكندري، ورئيس نادي وربة الرياضي للمعاقين جمال المشعل، والمدير التنفيذي لنادي التحدي مشعل العتيبي، وفهد المويزري من جامعة الكويت.



وتضمنت الجلسة الأولى عرض فيديو للطالبة وعد العازمي من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ومن ذوي الإعاقة للحديث عن تجربتها والعوائق التي واجهتها أثناء مراحل الدراسة.



وتناولت الجلسة الثانية موضوع العقبات والعوائق المجتمعية، والثقافية، والاجتماعية، والعاطفية، ترأسها الأستاذ المساعد في قسم العلاج المهني بكلية الطبية المساعدة الدكتور حمد الحمد، وحاضر فيها سفير المعاقين والمستشار الإعلامي في الهيئة العامة للشباب المذيع عبدالكريم العنزي، وعضو مجلس الشباب الكويتي وناشطة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سارة المرهون، وطالبة العلاج المهني في جامعة الكويت وأم لطفلة مصابة بالشلل الدماغي نتيجة الولادة المبكرة نوف المطيري، والمحاضر ومترجم لغة الإشارة الكويتية بدر اسماعيل كرم.