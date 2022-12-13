نشر حائز الكرة الذهبية الغائب عن مونديال قطر بسبب الإصابة كريم بنزيمة رسالة دعم لمنتخب بلاده فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه «خلف» شركائه في السعي إلى ثنائية تاريخية في مونديال 2022.

وكتب مهاجم ريال مدريد عبر حسابيه على «تويتر» و«إنستغرام»: «هيا يا رفاق، هناك مباراتان أخريان وبتنا قاب قوسين..أنا خلفكم». وأرفق بنزيمة رسالته بصورة للاتحاد الفرنسي للعبة يظهر فيها زملاؤه وخصوصا أوريليان تشواميني، أنطوان غريزمان، وأوليفيه جيرو.



ومنذ غادر قطر لإصابة في فخذه خلال التدريبات قبل أيام من المباراة الافتتاحية لـ «الديوك»، لم يتحدث مهاجم الريال علنا عن كأس العالم، على عكس العديد من الغائبين على غرار بول بوغبا ومايك ماينان أو بريسنيل كيمبيمبي.



وكان بنزيمة قال ليلة إعلان انسحابه: «في حياتي لم أستسلم أبدا، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائما، لذلك يقول لي المنطق أن أترك مكاني».

واستأنف بنزيمة تدريباته مع ريال مدريد السبت الماضي. ولم يختر مدرب المنتخب ديدييه ديشان أي اسم مكانه في القائمة الرسمية للديوك في كأس العالم.



وأشار الاتحاد الدولي (فيفا) الى أنه في حالة التتويج، فإنه سيمنح ميدالية لكل لاعب، وأن بنزيمة «يحق له» الحصول على واحدة، لكن قرار اعتباره بطل العالم يعود في النهاية إلى المنتخب الفرنسي.