ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط الأميركي جيوفاني رينا مان كان على حافة الطرد من المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.



وأكد المدير الفني للمنتخب الأميركي غريغ بيرهالتر أنه كان قريبا من إرسال أحد اللاعبين لمنزله ولكنه لم يعلن عن اسمه.



ولكن شبكة «إي.إس.بي.إن» ذكرت الأحد أن رينا كان هذا اللاعب، وكان على حافة الرحيل بسبب «نقص المجهود في التدريبات وفي مباراة ودية أمام فريق الغرافة القطري قبل المونديال».



وجاءت التقارير بعدما تحدث بيرهالتر في قمة معهد «هاو» للمجتمع حول القيادة الأخلاقية في نيويورك ونشرت تصريحاته في رسالة إخبارية من شبكة «تشارتر ووركس» الإخبارية، وقال مدرب المنتخب الأميركي: «إن فريقه كان لديه لاعب لم يكن على مستوى التوقعات داخل وخارج الملعب، واحد من بين 26 لاعبا، لذلك كان بارزا، كجهاز فني جلسنا معا لعدة ساعات لمناقشة ما سنفعله مع هذا اللاعب، كنا على استعداد لحجز تذاكر طيران لإرساله للمنزل، لقد وصلنا لهذا الأمر».



وبعد ذلك قيل لرينا أن يعتذر للمجموعة.



ونقلت «إي.إس.بي.إن» تصريحات لبيرهالتر قال فيها: «ولكن الشيء الآخر الذي قلناه له يجب عليك أن تعتذر للمجموعة، وأن توضح لهم أسباب الاعتذار، سيتعين عليك أن تتعمق أكثر من مجرد قول يا رفاق أنا آسف».