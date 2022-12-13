سيكون الدوري الإسباني الأكثر حضورا لدى المنتخبات الأربعة في نصف النهائي مع 22 لاعبا موزعين على 8 أندية، لتتقدم «الليغا» على الدوري الإنجليزي متصدر الدور السابق.



وبعد إقصاء إنجلترا والبرازيل والبرتغال، ذاب ممثلو الدوري الإنجليزي من 62 لاعبا إلى 15، بفارق لاعب عن الدوري الإيطالي (14) رغم غياب «سكوادرا أتزورا» عن النهائيات في قطر.



وكان الدوري الإسباني تقلص حجمه بعد ثمن النهائي إثر خروج إسبانيا بركلات الترجيح أمام المغرب، لكنه تصدر بعد انتهاء ربع النهائي مع 22 لاعبا.



وبفضل منتخبي فرنسا والمغرب، تساوى الدوري الفرنسي بـ 14 مع الإيطالي، متقدما بفارق بسيط عن الدوري الألماني بـ 13، ويأتي بعد ذلك الدوريان الكرواتي بـ 6 لاعبين والمغربي بـ 3 لاعبين بعد إنجاز التأهل إلى المربع الذهبي.



ولدى الأندية، تراجع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الانجليزيان لصالح بايرن ميونيخ الألماني بـ 6 لاعبين، ثم أتلتيكو مدريد وإشبيلية الإسبانيين بـ 5 لاعبين، ويتنافس دينامو زغرب الكرواتي رابع ناد مع 4 لاعبين والوداد البيضاوي المغربي خامس ناد مع 3 لاعبين بالتساوي مع أندية باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس وتوتنهام وريال مدريد.