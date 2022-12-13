المطالبة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على دورها في متابعة القضايا

دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد بالوفرة

يناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم عدد من الواردة التالية:

1-رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، إلى لجنة حماية المال العام للاختصاص وذلك وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

2- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.

3- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.

4-رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.

5- رسالة من النائبة د. جنان بوشهري تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والعمل بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية والأهلية والخاصة، على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة القادمة.

6- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن إدراج جميع تخصصات الدبلوم في كلية الدراسات التكنولوجية في إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية.

7- رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.

8- رسالة واردة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق، على أن تقدم اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز الشهر.

9- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي ( غوستاف روسي لعلاج السرطان) من الكويت.

10-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22 لسنة 2017) الممنوح لشركة (مستشفى غوستاف روسي لعلاج السرطان).

11-رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة .

12- رسالة من النائب د. مبارك الطشه يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبد الله المبارك والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.

13-رسالة من النائب شعيب شعبان بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المناطة بها والآثار الناجمة عن ذلك، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.