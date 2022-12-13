تتويجاً لجهودها الخيرية والإنسانية المتواصلة، حصلت مبرة العوازم الخيرية على جائزة المركز الثاني بمسابقات جائزة البغلي للابن البار وأبناء الكويت البررة في نسختها السادسة عشرة على التوالي، عن فئة المؤسسات للعام 2022،



وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس: إن المبرة وعلى مدار الفترات الماضية، أولت الأعمال والأنشطة الخيرية والتطوعية اهتماماً كبيراً، دعماً للمحتاجين بصفة خاصة وللعمل الخيري الكويتي بصورة عامة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في دعم مختلف الجهود الخيرية والإنسانية التي تعزز مسيرة الخير الكويتي وتدعم المعوزين وأصحاب الحاجة.

وأوضح البسيس أن مثل هذه الجوائز التقديرية تدعم التنافس والتميز بين الجمعيات والمبرات الخيرية بهدف التطوير المستمر، فضلاً عن تعزيز وتشجيع روح التعاون بين مختلف تلك المؤسسات، مثمناً دور القائمين على الجائزة في إبراز جهود وممارسات الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية لاستلهام القدوة وتحسين الأداء وتحقيق النجاح والتميز والريادة.

هذا وتوجه البسيس بالشكر لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، على تنظيم الجائزة ودعم الجهود المبذولة من مختلف الجهات والمؤسسات الخيرية، في شتى مسارات الخير والعطاء

وقد جاء الإعلان عن فوز العوازم خلال مؤتمر صحافي عقدته المبرة بفندق كراون بلازا لإعلان أسماء الفائزين في فئات المسابقة السبع وترتيبات الحفل الختامي للجائزة.