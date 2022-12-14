شريف حمدي



جنحت أغلب مؤشرات أسواق المال في منطقة الخليج للتراجع في جلسة تعاملات امس، في ظل حذر المستثمرين قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، وسط توقعات ان يواصل رفع الفائدة على الدولار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للعام الحالي.



ولحقت بورصة الكويت بهذه الأسواق، ومنيت بخسائر سوقية في جلسة امس 173 مليون دينار تضاف لما سبق في الجلستين السابقتين لجلسة امس، ليصل إجمالي خسائر القيمة السوقية إلى 425 مليون دينار لتصل القيمة إلى 47.34 مليار دينار تراجعا من 47.52 مليار دينار في جلسة الخميس الماضي.



وتأثرت بورصة الكويت كغيرها من بورصات المنطقة بالانخفاض اللافت في أسعار النفط، إذ تراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 75 دولارا للبرميل.



وشهدت اغلب الأسهم الكويتية جنوحا للانخفاض بواقع 64 سهما تمثل 41% من إجمالي الأسهم المدرجة، فيما ارتفعت أسعار 41 سهما واستقرت أسعار 16 سهما، ولم يجر التداول على اسهم 34 شركة.



وجنحت المؤشرات الوزنية للقطاعات للتراجع بواقع 9 قطاعات تصدرها السلع الاستهلاكية بـ 0.86%.



وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 7% بمحصلة 46.2 مليون دينار تراجعا من 49.7 مليون دينار اول من امس، تصدرها سهم التجاري بواقع 15 مليون دينار تمثل 32% من الإجمالي.



كما انخفضت احجام التداول بنسبة 5% بتداول 137 مليون سهم انخفاضا من 143 مليون سهم اول من امس تصدرها ايضا التجاري بـ 30.1 مليون سهم.



وتراجع مؤشر السوق الأول امس بنسبة 0.4% بخسارته 31.6 نقطة ليصل إلى 8221 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% خاسرا 15 نقطة ليصل إلى 5661 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% بخسارته 26.7 نقطة ليصل إلى 7384 نقطة.