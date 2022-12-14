عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات أمس بالحبس المؤبد للعامل المصري المتهم بقتل زميليه خلال تشاجره معهما داخل مطعم يعملون به في منطقة الفنطاس.



وكان المطعم قد شهد قبيل الإفطار في آخر يوم من شهر رمضان الماضي، مشاجرة تخللها قيام عامل (المتهم) بطعن 3 عمال سوريين أحدهم توفي فورا والآخر في اليوم التالي والثالث تلقى العلاج.



وادعى الجاني في تحقيق النيابة ارتكابه الجريمة دفاعا عن نفسه بعدما واجهته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.



كما أنكر المتهم القتل العمد أمام المحكمة وبين أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليهما، ما جعل المحكمة تستبعد عنصر الإصرار من التهمة وتكتفي له بالحبس المؤبد.