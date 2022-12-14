كخطوة من خطوات وقف الهدر، وضبط وترشيد صرف الأدوية، والحفاظ على مخزونها الاستراتيجي، بدأت وزارة الصحة بتطبيق الربط بين الملف الإلكتروني للمراجع والصرف الإلكتروني في الصيدليات، وذلك في 4 مستشفيات عامة هي «مبارك وجابر والفروانية والجهراء»، وفي 117 مركزا للرعاية الصحية الأولية «المستوصفات».



وتكون آليته: عند صرف دواء في أحد المراكز، لا يتم صرفه في مركز أو مستشفى آخر، قبل نفاد الكمية التي تم صرفها، وفقا للمدة التي حددها الطبيب المعالج.



وجار إضافة بقية المستشفيات تباعا لنظام الربط، وربط نظام المستشفيات بالمراكز الصحية «المستوصفات»، وأيضا جار ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي، لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج «عافية».