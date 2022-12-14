القاهرة - سامي عبدالفتاح



في واحدة من أمتع مباريات الدوري المصري حتى الآن، حقق فريق الأهلي فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه الاتحاد السكندري، مساء أول من امس على ملعب السلام، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري، ليرفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 9 نقاط وتراجع للمركز السادس.



جاءت بداية المباراة نارية بعد أن ضغط الأهلي هجوميا منذ الدقيقة الأولى، بحثا عن تسجيل هدف مبكر، وفي المقابل كانت للاتحاد خطورة كبيرة في الهجمات المرتدية، وحصل منها على ضربتي جزاء، ونجح الحارس الشناوي في التصدي للأولى من قدم محمود علاء، فيما أطاح ميسي بالضربة الثانية خارج المرمى.



وفي الدقيقة 12 سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الأول، وأضاف ياسر إبراهيم الهدف الثاني من عرضية معلول في الدقيقة 33، وفى الدقيقة 90 نجح الظهير الأيمن أكرم توفيق في تسجيل ثالث الأهداف في هجمة عكسية للأهلي.



وضمن جولة المؤجلات نفسها فاز سيراميكا على حرس الحدود 2-1، وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع فيوتشر. وتنطلق اليوم الجولة السابعة بمباراة وحيدة تجمع غزل المحلة وطلائع الجيش.



من جانب آخر، أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا (دوري المجموعات)، التي أجريت أمس الأول في القاهرة، عن وقوع الأهلي وصيف البطل، في مجموعة نارية، مع صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني في تكرار لمجموعة الموسم الماضي، وانضم لهم القطن الكاميروني ضمن المجموعة الثانية.



وجاء الزمالك في المجموعة الرابعة والتي ضمت 4 فرق عربية، هي الزمالك، والترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني.



وأسفرت القرعة عن وقوع حامل اللقب، الوداد المغربي، بمجموعة متوازنة إلى جانب شبيبة القبائل الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنغولي، وفيتا كلوب الكونغولي، ضمن المجموعة الأولى. وتنطلق منافسات دور المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتمتد المنافسات حتى الأول من أبريل المقبل، حيث يتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة الى ربع النهائي بنظام خروج المهزوم.