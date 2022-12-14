

دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ان الوزارة ستبدأ بيع الإجازات لموظفي الوزارة الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن باكورة الصرف ستكون لـ 500 موظف ممن استكملوا شروط بيع الإجازات وفقا للقرارات المنظمة الصادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية.



وأوضحت المصادر ان الوزارة ستقوم بإعادة مراجعة طلبات المتقدمين لبيع اجازاتهم بعدما تبين أن بعض المتقدمين استنفدوا اجازاتهم، مؤكدة أن الإدارات المختصة في الوزارة تعمل جاهدة على إنجاز إجراءات بيع الإجازات تلبية لرغبات الموظفين.



من جانب آخر، أصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز قرارا بتكليف بدر المطيري مدير إدارة الحسابات بالإضافة إلى عمله بالقيام بأعمال الوكيل المساعد للشؤون المالية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.